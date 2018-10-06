صحة جازان: 4 حالات إصابة بالجديري المائي في مستشفى الملك فهد

تركي السالم(صدى):

أعلنت صحة جازان، اليوم الجمعة، في بيان لها إنه إشارةً إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تسجيل حالات مصابة ” بالجديري المائي ” (العنقز) بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

فإن ” صحة جازان ” ، تؤكد بأنه تم تشخيص ٤ حالات بين المخالطين لحالة جديري مائي (عنقز) ، وجميعهم في وضع صحي مستقر وغادروا المستشفى.

وأوضحت ” صحة جازان ” ، أن الجديري المائي (العنقز) هو مرض فيروسي معد يصيب الأطفال بالدرجة الأولى، وينتقل إلى المخالطين من مختلف الأعمار الذين لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس أو الحصول على التطعيم.

ولفتت ” صحة جازان ” ، إلى إمكانية الوقاية من الفيروس ومضاعفاته باستخدام لقاح الجديري المائي المضمن في جدول التطعيمات الأساسية لجميع الأطفال.