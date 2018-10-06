بالصور.. ” الهلال ” يقفل تحضيراته لمواجهة الزمالك

نواف السالم(صدى):

أقفل نادي الهلال، مساء اليوم، تحضيراته استعدادًا لمواجهة الزمالك المصري مساء غد.

وركّز المدير الفني، جورجي جيسوس، في المران على الجوانب التكتيكية، حيث بدأ التدريبات بشرح عددًا من الجمل التكتيكية.

وشرح ” جيسوس ” عددًا من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد، واختتم الجهاز الفني مران اليوم بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز.