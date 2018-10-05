” تعليم المخواة ” تعلن عن توفر (33) وظيفة على بند المستخدمين وبند الأجور
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المخواة، عن توفر عدد (33) وظيفة شاغرة على بند المستخدمين وبند الأجور، للرجال والنساء.
شروط التقديم لشغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية الموضحة أدناه:
1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، ومتزوج للمتقدمين على وظائف حراس مدارس البنات .
2-أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قدحُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية.
3-ألا يزيد المؤهل الدراسي عن شهادة ( الثانوية العامة ) .
4-أن لا يقل عن سن ( 30 ) عاماً للمتقدمين على وظائف (حارس وزوجته ) بمدارس البنات ولا يقل عن سن ( 20 ) عاماً للمتقدمين على وظيفة ( سائق – مراسل ).
5-أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وسليم الحواس وعدم وجود أي اعاقة تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة ( اجتياز الفحص الطبي ) .
6-أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام ( ساعد ) في وزارة الخدمة المدنية ، وأن يتقدم على وظيفة واحدة فقط من المُعلن عنها وفي حالة التقدم لأكثر من وظيفة سيتم استبعاد كافة الطلبات للمتقدم.
7-أن يكون المتقدم لوظيفة سائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول .
8-أن يكون المتقدم من سكان محافظة المخواة أو المحافظات التعليمية التابعة لها وفقاً لمقر الوظيفة وتقديم ما يثبت ذلك .
9-أن لا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية أو فُصل من أي وظيفة لأسباب تأديبية .
10-حضور واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من قبل اللجنة مع احضار اصل الوثائق
11. يكون التقديم خلال الفترة استقبال الطلبات خلال الفترة من يوم الاحد 27/01/1440هـ إلى يوم الخميس 02 /02/1440هـ على أن يكون التقديم الكترونياً على الرابط هنـــا..
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