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” تعليم المخواة ” تعلن عن توفر (33) وظيفة على بند المستخدمين وبند الأجور

” تعليم المخواة ” تعلن عن توفر (33) وظيفة على بند المستخدمين وبند الأجور
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المخواة، عن توفر عدد (33) وظيفة شاغرة على بند المستخدمين وبند الأجور، للرجال والنساء.

شروط التقديم لشغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية الموضحة أدناه:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، ومتزوج للمتقدمين على وظائف حراس مدارس البنات .
2-أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قدحُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية.
3-ألا يزيد المؤهل الدراسي عن شهادة ( الثانوية العامة ) .
4-أن لا يقل عن سن ( 30 ) عاماً للمتقدمين على وظائف (حارس وزوجته ) بمدارس البنات ولا يقل عن سن ( 20 ) عاماً للمتقدمين على وظيفة ( سائق – مراسل ).
5-أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وسليم الحواس وعدم وجود أي اعاقة تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة ( اجتياز الفحص الطبي ) .
6-أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام ( ساعد ) في وزارة الخدمة المدنية ، وأن يتقدم على وظيفة واحدة فقط من المُعلن عنها وفي حالة التقدم لأكثر من وظيفة سيتم استبعاد كافة الطلبات للمتقدم.
7-أن يكون المتقدم لوظيفة سائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول .
8-أن يكون المتقدم من سكان محافظة المخواة أو المحافظات التعليمية التابعة لها وفقاً لمقر الوظيفة وتقديم ما يثبت ذلك .
9-أن لا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية أو فُصل من أي وظيفة لأسباب تأديبية .
10-حضور واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من قبل اللجنة مع احضار اصل الوثائق
11. يكون التقديم خلال الفترة استقبال الطلبات خلال الفترة من يوم الاحد 27/01/1440هـ إلى يوم الخميس 02 /02/1440هـ على أن يكون التقديم الكترونياً على الرابط هنـــا..

 


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