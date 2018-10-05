” تعليم المخواة ” تعلن عن توفر (33) وظيفة على بند المستخدمين وبند الأجور

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المخواة، عن توفر عدد (33) وظيفة شاغرة على بند المستخدمين وبند الأجور، للرجال والنساء.

شروط التقديم لشغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية الموضحة أدناه:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، ومتزوج للمتقدمين على وظائف حراس مدارس البنات .

2-أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قدحُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية.

3-ألا يزيد المؤهل الدراسي عن شهادة ( الثانوية العامة ) .

4-أن لا يقل عن سن ( 30 ) عاماً للمتقدمين على وظائف (حارس وزوجته ) بمدارس البنات ولا يقل عن سن ( 20 ) عاماً للمتقدمين على وظيفة ( سائق – مراسل ).

5-أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وسليم الحواس وعدم وجود أي اعاقة تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة ( اجتياز الفحص الطبي ) .

6-أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام ( ساعد ) في وزارة الخدمة المدنية ، وأن يتقدم على وظيفة واحدة فقط من المُعلن عنها وفي حالة التقدم لأكثر من وظيفة سيتم استبعاد كافة الطلبات للمتقدم.

7-أن يكون المتقدم لوظيفة سائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول .

8-أن يكون المتقدم من سكان محافظة المخواة أو المحافظات التعليمية التابعة لها وفقاً لمقر الوظيفة وتقديم ما يثبت ذلك .

9-أن لا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية أو فُصل من أي وظيفة لأسباب تأديبية .

10-حضور واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من قبل اللجنة مع احضار اصل الوثائق

11. يكون التقديم خلال الفترة استقبال الطلبات خلال الفترة من يوم الاحد 27/01/1440هـ إلى يوم الخميس 02 /02/1440هـ على أن يكون التقديم الكترونياً على الرابط هنـــا..