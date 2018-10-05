فريق اصدقاء العطاء يفعل مبادرة صديق الاسبوع تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين

سعيد العجل(صدى):

قام فريق اصدقاء العطاء التطوعي تحت مظلة مركز رؤية للعمل التطوعي التابع للجنة التنمية بعرقة و بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية بالرياض مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١/٢٤ م بزيارة لقسم المنومين وتحديدا كبار السن وذلك تضامنا مع اليوم العالمي للمسنين وضمن مبادرات الفريق الذي يسعى دائما على أدخال الفرح والسرور من خلال زيارات المرضى المنومين في عدة مستشفيات حيث يستهدف اكبر قدر من المرضى ، حيث تمت الزيارة بتنسيق بين مؤسس الفريق أ/ بندر البريدي وقائدة الفريق أ/هيا القحطاني وبدعم من مجموعة من متطوعات الفريق اللاتي سخرن وقتهن وجهدن لإسعاد المرضى من تجهيز للهدايا والضيافة والاعتماد بشكل كبير على تغيير العامل النفسي لدى المريض ، كما تقدمت قائدة الفريق أ/ هيا القحطاني بالشكر الجزيل لـ أ/عبدالله الحربي مسؤول علاقات المرضى في المستشفى لما قام به من جهود لتسهيل اجراءات زيارة المرضى المنومين .

وقد عبرت مجموعة من المتطوعات عن سعادتهن تجاه ماقاموا به من مبادرة سائلين المولى أن يجعلها في ميزان حسناتهم .