وظائف شاغرة لدى ” جنرال إلكتريك ” في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عن توفر لديها عددًا من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدة تخصصات؛ مشيرة إلى أن العمل سيكون بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: الرياض، والدمام، والظهران.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة هي : مفتش سلامة، مدير الحسابات- المبيعات الرقمية المباشرة، أخصائي عام حقل- خدمات حفر، أخصائي أول شماعات، أخصائي خدمات حقل، مدير منتجات منطقة التدخلية، مدير أول الحسابات الرقمية، مدير الموارد البشرية، أخصائي إدارة عقود العملاء، أخصائي عمليات الموارد البشرية- الرياض، أخصائي عمليات الموارد البشرية- المنطقة الشرقية، مساعد المراقب المالي.

وبيّنت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2018م، من خلال الرابط هنــــا..