تعليم الطائف يهنيء المعلمين والمعلمات في يوم المعلم بأكثر من 110 آلاف رسالة نصية

بدرية المالكي(صدى):

بثت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أكثر من ١١٠ آلاف رسالة نصية لما يقارب ٣٠ ألف معلم ومعلمة على هواتفهم النقالة، وذلك في بادرة نوعية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وحملت الرسالة النصية التي أرسلت بأسماء المعلمين والمعلمات في طياتها شكرًا وتقديرًا للمعلمين والمعلمات على جهودهم التي بذلوها وأثر عملهم في المجتمع . وتضمنت الرسالة ما نصه “أخي المعلم .. أختي المعلمة .. بمناسبة يوم المعلم نسطر الكلمات شكرًا وتقديرًا وعرفانًا لما قدمت فأنت مشعل المعرفة وينبوع الحكمة ، أنت عنوان النهضة وتقدم الأمة ، طوبى لك وأنت ترسم لنا الطريق لنبنِ وطنًا ونرسم مجدًا”. كما شملت هذه البادرة المتقاعدين والمتقاعدات من المعلمين والمعلمات للعام الماضي نظير جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال مسيرتهم العملية، والتي كانت حافلة بالعطاء والتفاني في الميدان التربوي،ولاقت هذه البادرة إعجاب الأوساط التعليمية في الطائف .

بدوره هنأ المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة مؤكدًا على مكانتهم ودورهم البارز في العملية التربوية والتعليمية ، وقال إنه في هذا اليوم نستذكر جهودهم ونستشهد ونفخر بأثر عملهم في المجتمع ، فبجهود تعليمهم تستنير الأجيال ، وبوهج إبداعاتهم ترسم خطوات النجاح ، بنوا صروح الثقافة وهدموا شباك الجهل وذللوا الصعاب ، فحق لهم أن يكونوا منارًا ورفعةً للوطن .