ولي العهد: ننظر في القوانين الموضوعة قبل عام 79 ومنها الوصاية

عادل الحربي(صدى):

صرح ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، اليوم الجمعة، بشأن ” قانون الوصاية على المرأة في السعودية ” ، لافتًا إلى أن قانون الوصاية وضع في عام 1979م .

وقال الأمير ” محمد بن سلمان ” ، في حديث له مع وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية، إنه بالنظر إلى فترة السبعينات فإننا سنجد أن الوضع يختلف عن وضعنا اليوم .

وأضاف ” ولي العهد ” ، أن السعودية تنظر الآن القوانين التي وضعت بعد عام 1979م ، وتتباحث مع معظم أعضاء هيئة كبار العُلماء لترى ما هو إسلامي منها، وما ليس بإسلامي في هذا المجال .