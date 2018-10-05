” الذويبي يرأس وفد المملكة في مهرجان التسامح والسلام “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تشارك المملكة العربية السعودية في مهرجان الدن العربي للمسرح في سلطنة عمان تحت شعار التسامح والسلام ، الذي يعقد في الفترة من السادس إلى الثاني عشر من اكتوبر الحالي، بمشاركة عدد من الدول العربية حيث ستمثل فرقة مسرح الطائف المملكة في هذا المهرجان بعرض مسرحية ( تنصيص) للكاتب المسرحي الاستاذ فهد رده الحارثي ومن إخراج الفنان سامي الزهراني و سيرأس وفد المملكة المشارك الاستاذ / جمعان الذويبي رئيس لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالطائف نائب مدير مكتب الهيئة الدولية للمسرح في المملكة سابقاً .

يذكر ان هذه المشاركة في مهرجان الدن تعتبر الثانية لفرقة مسرح الطائف حيث سبق أن شاركت العام الماضي وحققت العديد من الجوائز .