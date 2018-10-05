مواطنة تشكو من تعنيف طليقها لأحد أطفالها بجازان.. والحماية تتفاعل

تركي السالم(صدى):

استغاثت مواطنة بمكتب العمل والحماية الاجتماعية في جازان من تعنيف طليقها لأحد أطفالها.

وتفاعلت لجنة نسائية من دار الحماية بجازان اليوم مع الشكوى التي تقدمت بها سيدة إلى فرع وزارة العمل تتهم فيها طليقها بتعنيف أحد أطفالها ، وقامت بالتحقيق فيها.

ومن جهته، قال مدير مكتب العمل بجازان المهندس أحمد القنفذي أن دار الحماية تواصلت اليوم مع الشرطة وتم التوجه إلى منزل السيدة غير أنها اعتذرت لعدم وجودها، مضيفا إنه سيتم التحقق في ادعاءات السيدة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تورطه في تعنيف الطفل.

وأكدت مصادر أن السيدة تقدمت بشكوى للشرطة وقد تم تحويل الحالة إلى المستشفى لإجراء الكشف اللازم على الطفل الذي ادعت أن طليقها قام بتعنيفه، فيما لاتزال التحقيقات جارية للتأكد من الشكوى واتخاذ اللازم حيال الموضوع من قبل الجهات المعنية.