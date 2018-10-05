بالفيديو.. ” السلمي ” يكشف حكم تزويج المرأة نفسها دون ولي
أوضح الشيخ عبدالله السلمي، حكم تزويج المرأة نفسها دون ولي، مؤكدًا أن المرأة إذا كانت مطلقة أو بكرة لا يجوز أن تزوج نفسها.
واستشهد خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، بالأحاديث الدالة على أنه لا نكاح إلا بوليّ، واستدل بحديث السيدة عائشة ” رضي الله عنها ” عن رسول الله ” صلّ الله عليه وسلم ” : ” أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل ” .
وردّ على من استدل بأن تزوج المرأة نفسها بقوله ” تعالى ” : ” حتى تنكح زوجًا غيره ” حيث إنهم قالوا أن المرأة المطلقة لها أن تنكح نفسها، مشيرًا إلى أن قول حتى تنكح يعني ” حتى تتزوج ” فالمرأة لها أن تتزوج ليس معناها بولي أو بغير ولي.
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