بالفيديو.. ” السلمي ” يكشف حكم تزويج المرأة نفسها دون ولي

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله السلمي، حكم تزويج المرأة نفسها دون ولي، مؤكدًا أن المرأة إذا كانت مطلقة أو بكرة لا يجوز أن تزوج نفسها.

واستشهد خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، بالأحاديث الدالة على أنه لا نكاح إلا بوليّ، واستدل بحديث السيدة عائشة ” رضي الله عنها ” عن رسول الله ” صلّ الله عليه وسلم ” : ” أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل ” .

وردّ على من استدل بأن تزوج المرأة نفسها بقوله ” تعالى ” : ” حتى تنكح زوجًا غيره ” حيث إنهم قالوا أن المرأة المطلقة لها أن تنكح نفسها، مشيرًا إلى أن قول حتى تنكح يعني ” حتى تتزوج ” فالمرأة لها أن تتزوج ليس معناها بولي أو بغير ولي.