سمو ولي العهد يكشف مصير حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة

نايف السالم(صدى):

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، عن وجود نقاش سيستمر داخل الحكومة، حول حزمة المساعدات التي تقرر صرفها العام الماضي ولمدة عام.

وأشار سمو ولي العهد في حواره مع وكالة بلومبيرغ، إلى أن خادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية اعتقدا أن جزءًا من برنامج حساب المواطن، لا يمكن أن يكون دقيقًا جدًّا، مضيفًا : ” لذا رغبنا أن نكون متأكدين من أنه بإمكان المواطنين تدبّر أمرهم في عام 2018، وأنهم لن يتضرروا ” .

وأوضح أن النقاشات تدور حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر بحساب المواطن ونعتمد عليه، أو أنه يجب علينا أن نغيّر ذلك ونعتمد بشكلٍ كبير على التعويض.

وتابع : ” ولكننا نعتقد أن ذلك لن يضر بالإنفاق؛ لأن كمية الأموال المخصصة لذلك موجودة، ونقاشنا الآن داخل الحكومة متعلقٌ بكيفية إنفاقها لصالح الشعب ” .