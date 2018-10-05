1607 وظيفة توفرها غرفة الرياض.. وهنا مواعد المقابلات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض، عن توفر 1607 وظيفة شاغرة للجنسين، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في تخصصات عدة.

وأوضحت أن العمل سيكونلدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي: شركة رمش العيون للنظارات، شركة لاند مارك العربية، شركة الشتاء والصيف، مؤسسة منير للساعات، شركة مخازن والخدمات المساندة، مركز الرميزان للتدريب، شركة دكتور كيف القابضة.

وأشارت إلى أن الوظائف هي: بائع نظارات، فني بصريات، أخصائي بصريات، بائع، كاشير، مشرف معرض، مساعد مدير معرض، مدير معرض، مدير إداري، مساعد إداري، مدير قسم المبيعات، مشرف عمليات أسطول، ميكانيكي شاحنات (ديزل)، مندوب مبيعات، مشرف مبيعات، مشرف مستودعات، أمين مخزون، محضر قهوة، بائعة، بائعة ذهب ومجوهرات.

وأكدت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..