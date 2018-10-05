” القحطاني ” عن لقاء ولي العهد مع بلومبيرغ: ” حين يزأر الأسد تهرب الكلاب “

طلال الضوي(صدى):

أكد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، أن لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع وكالة بلومبيرغ، أجبر مرتزقة قطر للعودة إلى جحورهم، والنظام الإيراني على العودة إلى عزلته.

وقال ” القحطاني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لقاء ولي العهد مع بلومبيرغ أجبر المرتزقة في جزيرة شرق سلوى للعودة لجحورهم التي تحميها القواعد الأجنبية وضاعت عليها ميزانياتهم وخيرات الدويلة التي تستضيفهم ” .

وأضاف : ” كما أجبر النظام الإيراني الإرهابي على العودة للعزلة التي حاول الهروب منها.. حين يزأر الأسد تهرب الكلاب ” .

وكان سمو ولي العهد قد صرَّح بأن السعودية لا تدفع سيئًا مقابل أمنها وإنما تشتري السلاح من أمريكا، وذلك ردًا على تصريحات دونالد ترامب.

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