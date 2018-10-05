نفاد تذاكر مباراة الهلال والزمالك في كأس السوبر السعودي المصري

طلال الغامدي(صدى):

أكدت شركة صلة الرياضية نفاد تذاكر مباراة الهلال والزمالك بالكامل ، ضمن مباراة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وسيحل الزمالك ضيفا على الهلال في المباراة التي ستجمعهما غدًا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى مدينة الرياض بالأمس في المساء، كما حضر رئيس الزمالك مرتضى منصور إلى السعودية ظهر اليوم.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية في بطولة السوبر المصري السعودي بين ناديي الزمالك والاتحاد في القاهرة يوم السادس من نوفمبر المقبل.