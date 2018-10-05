بالفيديو.. صغير فرس النهر يدافع عن أمه أمام أسد

كيب تاون(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظة تصدي صغير حيوان فرس النهر لأسد هاجم أمه في محمية طبيعية، حيث كانت الأم عالقة بأرض طينية.

وبيَّن الفيديو الذي تم تصويره في محمية طبيعية بجنوب إفريقيا، أنثى حيوان فرس النهر وهي عالقة بأرض طينية في أحد الأنهار ما جعلها غير قادرة على الحركة.

وأوضح الفيديو الذي نشرته ” الديلي ميل ” البريطانية، اقتراب أسد منها لافتراسها إلا أنه فوجئ بطفلها يدافع عنها ويزمجر بوحه ما دفعه للانصراف.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه على الرغم من صغر سنه إلا أنه دافع عن أمه وانصرف الأسد، لكن نفقت الأم وابنها بعد يومين من الواقعة بسبب الجفاف.