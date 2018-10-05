بالفيديو.. حقيقة اقتحام سيارة تقودها سيدة لكشك بحي الغسالة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن المقطع المتداول بشأن اصطدام امرأة بسيارتها أحد الأكشاك المتخصصة في بيع القهوة والمشروبات الغازية بحي الغسالة بمكة المكرمة غير صحيح.

وأوضحت المصادر أن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي عند الساعة الثالثة فجراً، وكانت سيارة من نوع ” جيمس ” قادمة باتجاه طريق ” العدل- الشرائع ” ، بالتحديد حي الغسالة، ويقودها مواطن سعودي وليس امرأة كما تم تداوله،

وأضاف المصدر أن قائد المركبة فَقَد السيطرة على المركبة؛ مما تسبب في اقتحام ” الكشك ” الواقع بإحدى محطات الوقود على ذات الطريق، دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وقال أحد العمال الذي كان بداخل الكشك، أنه تفاجأ باقتحام المركبة وتهشيم المحل وهو بداخله برفقة زملائه؛ ولكن في الجزء الذي كانا لا يقفان فيه؛ لافتاً إلى أنهما كانا يتهيئان لإغلاق المحل فجراً، وشكر الله تعالى وحده أنْ كتَب له الحياة وأنجاه هو ورفيقه من الموت.

وقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على نطاق واسع لمركبة اقتحمت أحد المحلات بحي الغسالة بمكة المكرمة، مبينين أن الحادث وراءه امرأة كانت تقود ذات السيارة، قبل أن تنفي المصادر صحة ذلك.