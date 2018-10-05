بالفيديو.. مستشار تربوي: الإعلام يظهر المعلم ” عدو ” ونصاب المعلم ” كوارث “

حمود العنزي(صدى):

أوضح المستشار التربوي أحمد المتعب، أن هناك افتعال إعلامي، ولغة إعلامية تحرض على المعلم وتصوره بأنه ” عدو ” وليس عنصرًا هامًا في المجتمع.

وأشار ” المتعب ” خلال لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن كمية الضغوط الموضوعة على المعلمين تجعلهم يخطئون، إلا أن هذه الأخطاء قليلة وفردية، وليس كما يصوره الإعلام.

وأضاف أن نصاب المعلم السعودي (24 حصة) وهو ” نصاب الكوارث ” مؤكدًا أنه كان من المفترض أن لا يتجاوز النصاب 18 حصة، مشيرًا إلى أن نصاب الـ24 حصة يجعل المعلم أمام خياراين: إما أن يكون مخلصا ويقتل نفسه، أو مهملا كي لا يخسرها.

وأكد أنه يجب أن يحاسب ولي الأمر على إهماله في متابعة ابنه المتجني على المعلمين، وأن نحرص على الحفاظ على هيبة المعلمين، فولي الأمر لا يستدعى وإن تم استدعاؤه يقف في صف ابنه وإن كان مخطئًا.

وأوضح أن أبرز الاحتياجات التي يتم توفيرها للمعلم، أن يكون للمعلم مكتب مخصص له بالمدرسة وأن يشعر بالانتماء فيها حتى يعطي كل ما لديه.

وأضاف أن التعليم يدخل في قطاعات كثيرة، فمثلُا يبقى المشرف مع التلميذ وقتًا أطول من الدوام لأن ولي أمره يعمل في جهة لا تسمح له بالخروج في وقت خروج الطلاب من المدارس، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، ما يشكل ظلم للمعلم وظلم للطالب.

المستشار التربوي أحمد المتعب:

كما يُحاسب المعلم، يجب أن يحاسب ولي الأمر على إهماله في متابعة ابنه المتجني على المعلمين، وأن نحرص على الحفاظ على هيبة المعلمين#اليوم_العالمي_للمعلم#شكرا_معلمي_ومعلمتي#برنامج_ياهلا#خليجية@jalmuayqil pic.twitter.com/ZfF4xhQWGD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 5, 2018

المستشار التربوي أحمد المتعب:

نصاب المعلم السعودي (24 حصة) وهو "نصاب الكوارث"، يجعل المعلم أمام خياراين: إما أن يكون مخلصا ويقتل نفسه، أو مهملا كي لا يخسرها!#اليوم_العالمي_للمعلم#شكرا_معلمي_ومعلمتي#برنامج_ياهلا#خليجية@jalmuayqil pic.twitter.com/dNPtmJFWxt — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 5, 2018