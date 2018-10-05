” التعليم ” تمدح تصرف مديرة روضة بشقراء بعد نشوب حريق بجوارها
أعلنت مديرة الروضة الثامنة بشقراء، عن إخلاء أطفال ومنسوبات الروضة وعلقت الدراسة احترازًا، صباح أمس الخميس، وذلك إثر نشوب حريق بمبنى مجاور للروضة.
ونشرت ” إدارة التعليم ” في حسابها الرسمي على موقع ” تويتر” ، تغريدة عن إخلاء وتعليق الدراسة في الروضة قائلة: ” احترازًا من حريق في مبنى قريب من الروضة، ” الروضة الثامنة ” بشقراء تعلق الدراسة وتصرف الأطفال، وتجري الاتصالات بأولياء أمور الأطفال لاستلام أطفالهم ” .
ومن جانبها أثنت ” إدارة التعليم ” ، على تعامل مديرة الروضة مع الحدث بقولها: ” مدير التعليم ورئيس قسم الأمن والسلامة المدرسية يشيدان ويشكران قائدة الروضة الثامنة ومنسوباتها على حسن التصرف الإحترازي والطارئ، بصرف الأطفال ومنسوبات الروضة مبكرًا لسلامتهم من آثار الحريق القريب من الروضة ” .
وأكدت ” إدارة الروضة ” ، على سلامة جميع منسوبات الروضة، معلقة على الواقعة بقولها: ” الحمد لله لا يوجد أي ضرر للروضة وجميع الأطفال ومنسوباتها، وتم تعليق الدراسة احترازيًا لدواعي الأمن والسلامة ” .
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