” التعليم ” تمدح تصرف مديرة روضة بشقراء بعد نشوب حريق بجوارها

نايف السالم(صدى):

أعلنت مديرة الروضة الثامنة بشقراء، عن إخلاء أطفال ومنسوبات الروضة وعلقت الدراسة احترازًا، صباح أمس الخميس، وذلك إثر نشوب حريق بمبنى مجاور للروضة.

ونشرت ” إدارة التعليم ” في حسابها الرسمي على موقع ” تويتر” ، تغريدة عن إخلاء وتعليق الدراسة في الروضة قائلة: ” احترازًا من حريق في مبنى قريب من الروضة، ” الروضة الثامنة ” بشقراء تعلق الدراسة وتصرف الأطفال، وتجري الاتصالات بأولياء أمور الأطفال لاستلام أطفالهم ” .

ومن جانبها أثنت ” إدارة التعليم ” ، على تعامل مديرة الروضة مع الحدث بقولها: ” مدير التعليم ورئيس قسم الأمن والسلامة المدرسية يشيدان ويشكران قائدة الروضة الثامنة ومنسوباتها على حسن التصرف الإحترازي والطارئ، بصرف الأطفال ومنسوبات الروضة مبكرًا لسلامتهم من آثار الحريق القريب من الروضة ” .

وأكدت ” إدارة الروضة ” ، على سلامة جميع منسوبات الروضة، معلقة على الواقعة بقولها: ” الحمد لله لا يوجد أي ضرر للروضة وجميع الأطفال ومنسوباتها، وتم تعليق الدراسة احترازيًا لدواعي الأمن والسلامة ” .