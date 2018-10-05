بالفيديو.. الموظف المفصول بسبب إجازة اليوم الوطني يروي التفاصيل ويكشف رد فعل ” العمل “
روى فهد الروقي، الموظف المفصول من عمله بسبب أجازة اليوم الوطني، تفاصيل ما حدث معه، وكيف تم إخطاره بالفصل من عمله.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على روتانا خليجية، أنه يعمل في المؤسسة منذ 8 أشهر، ولم يتغيب نهائيًا، مضيفًا : ” صباح الأحد أرسلت إلى مدير العمل خبر تمديد إجازة اليوم الوطني ” .
وأشار إلى أن مدير العمل قال له: ” مر لدى المكتب العصر وروح احتفل براحتك ” ، مضيفًا أنه عندما ذهب إلى المكتب طلب منه المفاتيح والعدة دون نقاش، ثم فوجئ برسالة نصية بأنه استبعد من العمل نهائيًا دون سابق إنذار.
وأكد أنه لم يتقدم بالاستقالة نهائيًا، موضحًا أنه يعمل مدير فرع لتأجير السيارات ودوامه عاديًا، كما أنه لا يوجد خلافات بينه وبين المؤسسة من قبل.
وأضاف أنه ذهب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم شكوى، ولكنهم أعطوه موعدًا بعد 3 أشهر وكذلك أعطوه الاستدعاء لتسليمه بنفسه إلى مديره.
#برنامج_ياهلا
الموظف المفصول من عمله بسبب أجازة اليوم الوطني يروي لـ #جمال_المعيقل: فُصلت دون سابق إنذار، وأُخطرت بالفصل برسالة نصية، وادّعوا عليّ أنني تقدمت باستقالتي!#خليجية@jalmuayqil pic.twitter.com/LpmWrgfE05
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 5, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 19227 ] نشر منذ 35 دقيقة
هنا المشكله ليه ماتنحل مشكلة الموظف السعودي مباشره هل يجلس بدون عمل 3شهور من وين بياكل عياله ويمشي حاله
زائر[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 24 دقيقة
حتي بعد ثلاث شهور فيه محكمه ابتدائيه واستئناف لكن الاستقاله يكون فيه اثبات خطاب موقع عليه واذا مافيه يسجل في ساند يعطوه نصف راتب لمده سنه لين يحصل عمل المشكله مكتب العمل مايشد علي الموسسات والا لو يقفل مكتبهم وغرامه يبطلوا التعسف ضد الموظفين
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 16 دقيقة
الموظف المفصول من عمله بسبب أجازة اليوم الوطني، تفاصيل ما حدث معه، وكيف تم إخطاره بالفصل من عمله….
اما يفصلوك بسبب غياب يوم واحد وهو اجازه اصلاً… دور غيرها…