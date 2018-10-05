بالفيديو.. الموظف المفصول بسبب إجازة اليوم الوطني يروي التفاصيل ويكشف رد فعل ” العمل “

عادل الحربي(صدى):

روى فهد الروقي، الموظف المفصول من عمله بسبب أجازة اليوم الوطني، تفاصيل ما حدث معه، وكيف تم إخطاره بالفصل من عمله.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على روتانا خليجية، أنه يعمل في المؤسسة منذ 8 أشهر، ولم يتغيب نهائيًا، مضيفًا : ” صباح الأحد أرسلت إلى مدير العمل خبر تمديد إجازة اليوم الوطني ” .

وأشار إلى أن مدير العمل قال له: ” مر لدى المكتب العصر وروح احتفل براحتك ” ، مضيفًا أنه عندما ذهب إلى المكتب طلب منه المفاتيح والعدة دون نقاش، ثم فوجئ برسالة نصية بأنه استبعد من العمل نهائيًا دون سابق إنذار.

وأكد أنه لم يتقدم بالاستقالة نهائيًا، موضحًا أنه يعمل مدير فرع لتأجير السيارات ودوامه عاديًا، كما أنه لا يوجد خلافات بينه وبين المؤسسة من قبل.

وأضاف أنه ذهب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم شكوى، ولكنهم أعطوه موعدًا بعد 3 أشهر وكذلك أعطوه الاستدعاء لتسليمه بنفسه إلى مديره.