ولي العهد لـ بلومبيرغ: قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار

علي القحطاني (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أن السعودية ستطرح أرامكو بحلول بداية 2021.

وأضاف خلال لقاء سموه بوكالة بلومبيرغ، أن قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار، مؤكدًا أن علاقة المملكة بدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية علاقة عمل مميزة.

وأشار إلى أن المملكة لا تحدد أسعار النفط لكنها تعتمد على العرض والطلب.

وبشأن الأسلحة، أكد أن المملكة تشتري الأسلحة من أمريكا ولا تأخذها مجانًا.