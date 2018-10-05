  • الجمعة 5

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. باكستانية استغرقت 31 عامًا لكتابة المصحف كامًلا بالتطريز

بالصور.. باكستانية استغرقت 31 عامًا لكتابة المصحف كامًلا بالتطريز

بالصور.. باكستانية استغرقت 31 عامًا لكتابة المصحف كامًلا بالتطريز
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عدد من الصور التي توضح قيام سيدة باكستانية بكتابة المصحف كاملًا بطريقة التطريز اليدوي.

وأوضحت ” السيدة الباكستانية ” ، إلى بدأها في عمل المصحف عام 1987م، وانتهت منه عام 2018م، لافتة إلى أنها عاهدت نفسها أن لا تخيط أي حرف من القرآن إلا وهي على طهارة كاملة.

وأشارت ” السيدة الباكستانية ” ، إلى أنها كانت تخيط حروف القرآن في الثلث الأخير من الليل، وأنها قدمته هدية لمعرض القرآن الكريم بالمدينة المنورة.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 50 دقيقة

ماشاء الله تبارك اللّه😍اللّه يجازيك بكل حرف مئة حسنة آميـن ياارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *