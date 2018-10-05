بالصور.. باكستانية استغرقت 31 عامًا لكتابة المصحف كامًلا بالتطريز
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عدد من الصور التي توضح قيام سيدة باكستانية بكتابة المصحف كاملًا بطريقة التطريز اليدوي.
وأوضحت ” السيدة الباكستانية ” ، إلى بدأها في عمل المصحف عام 1987م، وانتهت منه عام 2018م، لافتة إلى أنها عاهدت نفسها أن لا تخيط أي حرف من القرآن إلا وهي على طهارة كاملة.
وأشارت ” السيدة الباكستانية ” ، إلى أنها كانت تخيط حروف القرآن في الثلث الأخير من الليل، وأنها قدمته هدية لمعرض القرآن الكريم بالمدينة المنورة.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماشاء الله تبارك اللّه😍اللّه يجازيك بكل حرف مئة حسنة آميـن ياارب