بالفيديو.. التعادل يحسم لقاء التعاون والشباب

نواف السالم(صدى):

حسم التعادل الإيجابي، مباراة فريقي التعاون والشباب، التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح ناصر الشمراني لاعب الشباب، الأهداف مبكرًا قبل مرور 3 دقايق على بدء المباراة، إلا أن التعاون أدرك التعادل بهدف هيلدون راموس في الدقيقة الـ69، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وحصد كلا الفريقين نقطة واحدة، فأصبح التعاون في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، والشباب في المركز التاسع برصيد 9 نقاط..