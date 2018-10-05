بالفيديو والصور.. الباطن يصدم أحد في الوقت القاتل

نواف السالم(صدى):

صدم نادي الباطن، نظيره أحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، بعد إحراز هدف التقدم في الوقت القاتل، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يتمكن أي من الفريقين في إحراز أي أهداف طوال المباراة، إلا أن الباطن صدم الجميع بعد إحراز أول هدف قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة بتسديدة لفهد الجهني