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بالفيديو.. اﻷهلي يضرب الفيصلي بثنائية ويعتلي الصدارة مؤقتا

بالفيديو.. اﻷهلي يضرب الفيصلي بثنائية ويعتلي الصدارة مؤقتا
ماجد محمد(صدى):

نجح اﻷهلي في التغلب على الفيصلي، بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر المسابقة مؤقتا.

تقدم اﻷهلي سريعا عقب مرور 10 دقائق، عن طريق عمر السومة، قبل أن يضيف خوسيه مانويل خورادو الهدف الثاني في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

واعتلى اﻷهلي صدارة الدوري مؤقتا برصيد 13 نقطة، فيما بقي الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

 


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