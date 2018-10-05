صحة حفر الباطن: وظائف شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مديرية الشئون الصحية بحفر الباطن، اليوم الجمعة، عن توافر عدد من الوظائف على بند المستخدمين.

وأوضحت ” المديرية ” أن التقديم مُتاح بدءًا من يوم الأحد الموافق 27 محرم 1440 ولمدة ثلاثة أيام بمقر مديرية الشئون الصحية بحفر الباطن في إدارة الموارد البشرية.

وأشارت ” المديرية ” ، إلى أن هناك بعض الإشتراطات التي يجب توافرها في المتقدم للوظائف أولها ” أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السير والسلوك، وألا يوجد لديه سوابق لدي جهات أمنية، وأن يكون عمره 18 عام أو أكثر، وألا يقل المؤهل عن الكفاءة المتوسطة.

ولفتت ” المديرية ” ، إلى أنه من ضمن الشروط أن يكون المتقدم لائق طبيًا، وأن يقوم بكافة المهام والواجبات الوظيفية المعين عليها، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة، واجتياز الكشف الطبي.