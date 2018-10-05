الحمل لم يمنع فتاة من الانتحار بعد خلافها مع أسرتها

لندن(صدى):

انتحرت سيدة بريطانية، بعدما حدث خلاف بينها وبين والدتها وأختها، قالت فيه الأم إنها ستختفي من على وجه الأرض.

وكانت إيموجين إيفانز البالغة 28 عامًا من العمر، قد أصيب بالشره المرضي ما جعلها تتناول الطعام بإسراف وأثَّر على لياقتها البدنية وحالتها النفسية.

وأكدت والدة ” إيفانز ” ، أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب هذا المرض، كما أنها كانت جميلة وذكية وموهوبة وكرست حياتها للرياضة وخاصة رياضة التجديف، ولكنها أقلعت عنها وأصبح وزنها يتزايد بعد إصابتها بالشره.

وأشارت إلى أنها كانت حاملا في الشهر الثاني وكانت سعيدة جدا بهذا الحدث، قائلة : ” لقد انكسر قلبي على ابنتي عندما علمت بانتحارها، لم أكن أعلم أنها ستفكر يوما في هذه الخطوة بسبب قولي سأختفي من على وجه الأرض خلال مشاجرة بيننا ” .