100 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك للفوز على الهلال

نواف السالم(صدى):

وضع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، مكافأة قدريها 100 ألف جنيه مصري لكل لاعب بالفريق، إذا فازوا بكأس السوبر السعودي المصري.

وأعلن ” منصور ” عن المكافأة على هامش حضوره مران الفريق أمس الخميس، قبل السفر للسعودية استعدادًا لمواجهة الهلال، محفزًا إياهم بأن المباراة ستلعب في ذكرى انتصار أكتوبر ما يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة.

وكان لاعبو الزمالك قد وصلوا مساء أمس، إلى الرياض حيث تم استقبالهم استقبال حافل ورائع، على أن يتم خوض المباراة غدًا السبت.