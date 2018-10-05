هل طقطقة الأصابع تسبب روماتيزم في المفاصل؟ ” النمر ” يوضح
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر،حقيقة تسبب طقطقة الأصابع في الإصابة بروماتيزم المفاصل.
وأوضح ” النمر ” أن طقطقة الأصابع لا تسبب الروماتيزم في المفاصل على المدى البعيد، مبينا أن هذه العادة تكثر في المدخنين، والشباب، ومن يكثر العمل اليدوي، وأيضًا من يكثرون عض الأظافر.
وفي سياق آخر ، أضاف ” النمر ” أن هناك إشاعة تفيد بأن شرب الماء الساخن على الريق يشفي 100% من الأمراض التالية الضغط والشلل والربو والتهاب السحايا والصرع والسمنة، وجميع أمراض العين، وهذا غير صحيح.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19227 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول كل يوم يقولون لنا كلام غير
مره الماء الحار على الريق يشفي ومره غير صحيح
وين الصح
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4619 ] نشر منذ 56 دقيقة
ملاحظ ان النمر في كل وادي له باع
ماخلا شي ماتكلم فيه
ماترك شي للاطباء يحكون فيه
كل شوي طالع لنا بموضوع
شكله يدور الشهره بكثرة المواضيع
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحمد للّه مايسبب روماتيزم سأطقطق أصابعي قبل كل التعليق وأنا مطمئنة😂😂