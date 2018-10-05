هل طقطقة الأصابع تسبب روماتيزم في المفاصل؟ ” النمر ” يوضح

علي القحطاني(صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر،حقيقة تسبب طقطقة الأصابع في الإصابة بروماتيزم المفاصل.

وأوضح ” النمر ” أن طقطقة الأصابع لا تسبب الروماتيزم في المفاصل على المدى البعيد، مبينا أن هذه العادة تكثر في المدخنين، والشباب، ومن يكثر العمل اليدوي، وأيضًا من يكثرون عض الأظافر.

وفي سياق آخر ، أضاف ” النمر ” أن هناك إشاعة تفيد بأن شرب الماء الساخن على الريق يشفي 100% من الأمراض التالية الضغط والشلل والربو والتهاب السحايا والصرع والسمنة، وجميع أمراض العين، وهذا غير صحيح.