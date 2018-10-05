“عقاب وتشهير” في أول أيام “رفق” .. والمدير يوجه بإيقافه والتحقيق

سعيد العجل (صدى):

“قائدة بشقراء” تعلن فصل “طفلة” بالابتدائي وإلزامها بلبس القبعة طيل الدراسة .. تعرف – شقراء : في أول أيام اسبوع “رفق” الذي نظمته وزارة التعليم لمكافحة العنف اصدرت قائدة ابتدائية تحفيظ بتعليم شقراء إعلانا يتضمن ٣ عقوبات في حق “طفلة” – تدرس في الصفوف الدنيا – تضمنت فصل “الطفلة” والحسم من السلوك والمواظبة وإلزامها بلبس القبعة طيلة الدراسة ، مما أدى لاستياء واسع في أوساط الهيئة التعليمية والمجتمع ومطالبتهم برد اعتبار للطفلة من الجهات المختصة بحماية الطفل .

وتفصيلا ؛ قامت قائدة إحدى ابتدائيات التحفيظ بتعليم شقراء في اول هذا الاسبوع بجولة تفقدية في المدرسة وخلال مرورها على فصول المدرسة وجدت أن إحدى الطالبات في الصفوف الدنيا قد قامت بقص شعرها ، فوبختها على ذلك أمام الطالبات مع أنها طفلة صغيرة لا دخل لها في قص شعرها ، ثم أخبرتها أنها مفصولة وملزمة بلبس القبعة طيلة الدراسة إضافة للحسم عليها من السلوك والمواظبة وذلك بسبب قصها لشعرها ، وعلى الفور أجهشت الطفلة بالبكاء أمام زميلاتها.

ولم تكتفي قائدة المدرسة بهذا الفعل بل قامت بالتشهير بالطالبة أمام منسوبات المدرسة وزائراتها ، حيث قامت بوضع العقاب في لوحة الإعلان بالمدرسة مدونة فيه مايلي : ” إعلان تم ١: – فصل الطالبة [ وذكرت اسمها كاملا] يوم الأربعاء يوما واحدا لأنها من الصفوف الدنيا وذلك لقص شعرها .

٢ – خصم من السلوك والمواظبة .

٣ – إلزامها بلبس القبعة طوال أيام الدراسة”. ( تحتفظ سبق بصورة الإعلان )

هذا العقاب القاسي لطفلة تدرس في الصفوف الدنيا تسبب في استياء المجتمع والهيئة التعليمية مؤكدين أن التصرف والتشهير لايليق بالبيئة التربوية لاسيما وأن العقاب صدر من أكبر مسؤولة في المدرسة ضد طفلة لاحول لها في التصرف الذي عوقبت لأجله.

وقالوا : كان المفترض بالمديرة التفاهم مع أهل الطفلة لاسيما وأن والدها ووالدتها يعملان في المدرسة ، إضافة ألى أن قص الشعر لايمكن أن تقوم به الطالبة من تلقاء نفسها دون تدخل من اهلها ، فالطالبة طفلة صغيرة لم تبلغ سن التكليف بعد ”

وتساءل المواطنون أي ذنب إقترفته هذه الطفلة الصغيرة ليصدر في حقها هذا العقاب ، وهذا التشهير أمام الجميع ، وقالوا : في اي نظام يعد قص الشعر مخالفة تستحق الفصل والحسم والإلزام بلبس القبعة طيلة الدراسة ؟؟!! وعلى أي مستند تم أصدار القرار ؟

وأضافوا : لو سلمنا بأن قص الشعر مخالفة ، فلماذا لم تسلك المديرة الاساليب التربوية ، كالتنبيه الإنفردي الشفوي ، وإذا تكرر التصرف يتكرر التنبيه الشفوي ، ثم التنبيه التحريري ، ثم تبليغ ولي الامر كما تنص الأنظمة واللوائح “.

وتابعوا ” هذا التصرف القاسي من المديرة وافق اسبوع (رفق) الذي تنظمه وزارة التعليم في جميع المدارس للتوعية بأهمية الرفق ونبذ العنف ، وإننا لنستغرب هل هذا التصرف يتناسب مع العملية التربوية فضلا على ان يتناسب مع اسبوع التوعية بالرفق ونبذ العنف”.

وأردفوا ” قضية الطفلة قضيتنا جميعا كمجتمع ومسؤولين وآباء وأولياء أمور ، ويجب أن يرد للطفلة إعتبارها من الجهات الرسمية التي تعتنى بحماية الاطفال “.

من جهة أخرى ذكرت مصادر “للمناطق ” أن القضية تحضى بمتابعة مدير التعليم بشقراء ، حيث أكدت المصادر أن مدير التعليم وجه بإيقاف العقوبة التي أصدرتها قائدة المدرسة في حق الطفلة ، كما وجه بالتحقيق في القضية .