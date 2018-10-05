بالفيديو.. موقف محرج ومخيف لميلانيا ترامب من فيل كاد أن يصدمها

واشنطن(صدى):

تعرَّضت ميلانيا ترامب، سيدة أمريكا الأولى، إلى موقف محرج ومخيف في ذات الوقت، بعدما أوشك فيل صغير أن يصدمها في كينيا.

وكانت ” ترامب ” في مركز لإنقاذ الحيوانات في نيروبي بكينيا، اليوم الجمعة، حيث كانت تساعد في إطعام الفيلة، ومن ثم واجهت أوشك فيل صغير أن يصدمها لتتراجع خطوات سريعة إلى الوراء.

وتدخل الموظفين الواقفين بالقرب منها، لتأمينها من الفيل، إلا أنها واجهت خطر التعثر أثناء تحركها سريعًا.

يذكر أن السيدة الأولى كانت قد وصلت إلى كينيا أمس الخميس في المحطة الثالثة من جولتها في أفريقيا التي تشمل أربع دول.