بالفيديو: رجل يصفع فتاة بعدما ردت على كلامه البذيء.. وهذا مصيره

باريس(صدى):

عاقبت محكمة فرنسية رجل صفع شابة في الشارع وسط باريس وصورته كاميرات المراقبة.بالسجن لمدة سنة بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وقررت المحكمة أيضا بعدم التعرض للضحية مع دفع ألفي يورو لها كتعويض على الأذى المعنوي، ولزوم خضوعه لعلاج، وحضور دورة تدريبية للتوعية حول أعمال العنف الزوجي وأعمال العنف تجاه الجنس الآخر.

وكانت الطالبة ماري التي تبلغ من العمر 22 عاما قد روت عبر ” فيس بوك ” الواقعة الذي تعرضت له مع لقطات من كاميرا المراقبة، واتهمت الرجل بأنه وجه لها عبارات جنسية الطابع.

وأوضحت ” قلت له اصمت وأكملت طريقي من دون أن أتوقف لأني لا أسمح بتصرف كهذا فرماها الرجل بمنفضة وصفعها بعنف أمام شهود في وضح النهار.

وآثار الفيديو حالة من الاستنكار في فرنسا والخارج على خلفية النقاش الجاري حول التحرش في الشارع.