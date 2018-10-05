امرأة تعاني من مرض غامض لـ10 سنوات حتى ظنوا أنها ” حامل “

لندن(صدى):

ظلَّت البريطانية كايلي هينينج، تعاني من مرض غامض لأكثر من 10 سنوات، تسبب في انتفاخ بطنها بشكل غير طبيعي، حتى ظن كل من يراها أنها حامل وتوشك على الولادة.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن ” كايلي ” كانت تعاني من الإمساك والتقلصات وانتفاخ البطن لمدة 10 سنوات، ولم تستطع الذهاب إلى المرحاض سوى مرة واحدة كل أسبوع، كما أن الأطباء فشلوا في تشخيص مرضها.

تقول ” كايلي : ” عانيت من المرض طويلا وضاقت ملابسي، وافترض الجميع أنني حامل وكل ذلك أثر على نفسيتي وجعلني أمكث في البيت فترة طويلة لا أريد الخروج بسبب تعليقات الناس ” .

وأضافت : ” بعد مرور فترة استطاع الأطباء تشخيص حالتي بأنني مصابة بالقولون العصبي ووصفت لي الطبيبة المعالجة بأن أتناول صدور الدجاج والبيض والبطاطس يوميا، بالإضافة إلى شوربة العدس وأن أمتنع تماما عن حليب الأبقار، وبعد اتباع هذا النظام شعرت بأنني أفضل وأصبحت لا أعاني من التقلصات وعادت بطني لحجمها الطبيعي ” .