” مدني الجوف ” يتوعد المنشآت المخالفة ويطالب بالمعالجة الفورية

علي العنزي(صدى):

ألزمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، مسؤولي المنشآت المخالفة بالمعالجة الفورية، مؤكدة أنه سيتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات الدفاع المدني.

وصرَّح اللنقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، المتحدث الإعلامي باسم مدني الجوف، بأنه سيتم إلزام المنشآت المخالفة بمعالجتها فوريًا، وأن لجنة النظر في مخالفات الدفاع المدني ستصدر العقوبات المناسبة بحق المنشآت المخالفة.

وناشد ” الضويحي ” ، المنشآت الحيوية بضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني للسلامة وعدم التهاون في هذا الشأن.

كما أكد استمرار عمل فرق الإشراف الوقائي لتفقد جميع المنشآت، وضبط أي مخالفات تمثل خطرًا للسلامة العامة وتطبيق الإجراءات النظامية؛ حتى يتم تجنب النتائج المترتبة على هذه المخالفات من مخاطر على الأرواح والممتلكات.