وكيل ‫جامعة بيشة‬ يهنئ المعلمين بمناسبة ‫اليوم العالمي للمعلم‬

محمد السعران(صدى):

وجه سعادة وكيل ‫جامعة بيشة الدكتور مهدي بن علي القرني كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام… حيث قال تعد مناسبة اليوم العالمي للمعلم فرصه سعيدة للاحتفاء بالإنجازات واستلهام قصص النجاح و التميز للمعلمين الذين يبذلون الجهود المضيئة في سبيل تعليم الابناء وتفتيح العقول وبناء الاجيال .

وهناك قرابة 600 الف معلم ومعلمة واستاذ جامعي يسهمون في التنمية الوطنية التي تشهدها بلادنا الغالية فلهم منه كل الشكر وعظيم التقدير .

أن الوطن يعتمد على أبنائه وبناته في مواصلة مسيرة البناء والنهضة التي تنمو كل يوم بحمد الله والمعلمون هم جوهر الإنجاز وعلى كواهلهم تقع مسئولية مواصلة العطاء حتى تبقى بلادنا المملكة العربية السعودية في الصدارة دائما .