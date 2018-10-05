ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2019 الجديدة تظهر أثناء الاختبار

بانكوك(صدى):

ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2019 “ فيس ليفت ” رصدت أثناء اختبارها في تايلاند، وذلك قبل الكشف عنها.

تحديث منتصف العمر سيأتي مستوحى من ميتسوبيشي إكسباندر، ونموذج الاختبار يحمل تمويهات كثيفة في الواجهة الأمامية ما يدل على أنه سيأتي بمصابيح أمامية معدّلة، شبك جديد، مصد أمامي محدّث، جنوط 18 إنش، في حين أن الخلفية ستقتصر تغييراتها على تحسين المصابيح الخلفية.

ليست لدينا صور تظهر الداخلية، لكنه متوقع قدوم الموديل بتنجيد راقي مع نظام معلومات ترفيهية محدّث بشاشة لمسية.

ميكانيكياً، لا يتوقع إجراء أي تغيير حيث ستأتي الـ SUV مع 3 خيارات للمحركات:

ديزل 2.5 – 136 حصان – 324 نيوتن.متر – جير يدوي أو أوتوماتيكي 5 سرعات

ديزل 2.4 لتر 181 حصان – 430 نيوتن.متر – جير يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 8 سرعات

بترول 3 لتر 209 أو 219 حصان – 285 أو 278 نيوتن.متر – جير أوتوماتيكي 8 سرعات

هذا ويفترض تدشين ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2019 في نهاية العام الجاري، على أن تصل الأسواق العام المقبل لمنافسة تويوتا فورتشنر وهوندا CR-V وفورد إنديفور.