بالفيديو : كلب يتجول بمستشفى بني مالك.. والصحة: سنحاسب الشركة المشغلة

حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ” كلب ” يتجول في مستشفى بني مالك بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.

وأكد مدير الشؤون الصحية بجازان عبدالله النجمي لـمصادر مطلعة، أن ما حدث غير مقبول تمامًا، وأنه سيتم محاسبة الشركة المشغلة والموظفين القائمين على العمل.

وأكد النجمي حرص إدارته على تقديم كل العناية للأهالي في الداير، للوصول إلى مستوى يرضيهم إن شاء الله.

وأشتكي أهالي الداير من تدني الخدمة والنظافة بالمستشفى، إضافة لضعف المستوى الصحي المقدم لهم من خلال المستشفى الأوحد لخدمة حوالي 90 ألف نسمة بسعة 50 سريرًا، وضعف الكادر الطبي وقلة التخصصات المتاحة أمام المراجعين، حيث تبقى عيادات مغلقة لعدم وجود أخصائي والبعض الآخر لا يعمل إلا أيامًا محددة لعدم وجود طبيب.