مفاجآت في قائمة المنتخب الوطني المشاركة في الدورة الرباعية

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة المنتخب الوطني لكرة القدم، عن قائمة الأسماء المختارة من قبل المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي؛ للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة الرياض.

وينطلق المعسكري يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات خلال يناير المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الويس، مصطفى ملائكة، محمد اليامي، أمين البخاري.

خط الدفاع: حسين عبدالغني، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعيد المولد، عمر هوساوي، محمد ال فتيل، محمد الخبراني، علي البليهي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، حسن الحبيب، حسين المقهوي، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، عبدالعزيز الجبرين، محمد كنو، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، أيمن الخليف، سالم الدوسري.

خط الهجوم: مهند عسيري، هارون كمارا، عبدالفتاح آدم.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب في الدورة الرباعية التي تقام في مدينتي الرياض وجدة، حيث سيواجه منتخب البرازيل يوم 12 أكتوبر الجاري، ومنتخب العراق يوم 15 أكتوبر.