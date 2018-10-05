الضرب والشنق لتلميذة كانت تدافع عن عرضها

نيودلهي(صدى):

تعرَّضت تلميذة هندية، إلى الضرب حتى الموت والشنق على شجرة بحجابها، بعد مقاومة ثلاث أولاد حاولوا الاعتداء عليها جنسيًا.

وكشفت تقارير صحفية هندية، بأن التلميذة البالغة 15 عامًا من العمر تعرَّضت إلى الاعتداء أثناء عودتها من المدرسة في أوتار براديش شمال الهند، مضيفة أن شقيقها كان يعمل في مزرعة العائلة عندما سمع شقيقته وهي تصرخ.

وأضافت الصحيفة، أن شقيقها عندما وصل إلى المكان وجد شقيقته تتدلى من الشجرة، كما أن المشتبهون منعوه من الوصول إليها وضربوه، لكن بعض القرويين احتجزوهم ثم سلموهم إلى الشرطة.

ووفقًا لبلاغ الشرطة، فقد حاول الأولاد الثلاثة الاعتداء جنسياً على التلميذة، ليتم إرسال الجثة لإجراء فحص بعد الوفاة، مما أكد أنها لم تتعرض للاغتصاب.