” الجمارك ” تكشف موعد الإعلان عن النتائج النهائية لوسائل الحية

عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عن موعد الإعلان عن النتائج النهائية لوسائل الحية.

جاء ذلك ردًا على مواطن تسائل في تغريدة له عن الموعد، قائلًا : ” السلام عليكم لو سمحت انا خلصت المقابلة الشخصية للوسائل الرقابية وقالو بنتوصل معاك على القبول والدورة خلال شهر مر شهرين ماردو ” .

من جانبها، قالت الجمارك ردًا عليه في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” وعليكم السلام، نحيطك علماً بأنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لوسائل الحية في نهاية شهر أكتوبر ” .