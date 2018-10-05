” الجمارك ” تكشف موعد الإعلان عن النتائج النهائية لوسائل الحية
كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عن موعد الإعلان عن النتائج النهائية لوسائل الحية.
جاء ذلك ردًا على مواطن تسائل في تغريدة له عن الموعد، قائلًا : ” السلام عليكم لو سمحت انا خلصت المقابلة الشخصية للوسائل الرقابية وقالو بنتوصل معاك على القبول والدورة خلال شهر مر شهرين ماردو ” .
من جانبها، قالت الجمارك ردًا عليه في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” وعليكم السلام، نحيطك علماً بأنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لوسائل الحية في نهاية شهر أكتوبر ” .
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