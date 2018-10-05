الإجراءات المتبعة إذا سحب البنك المبالغ المستحقة من المستفيد بحساب المواطن

نواف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من البرنامج، موضحًا الإجراءات التي ينبغي على المستفيد اتباعها في هذه الحالة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لإحدى المستفيدات قالت فيه : ” تم فصلي من العمل وعلي قرض بنكي والآن حسابي بالسالب بقيمة القسط .. السؤال هل يحق للبنك خصم مبلغ حساب المواطن ” .

وردّ حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” حياك الله، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://my.samacares.sa “ .