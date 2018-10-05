بالفيديو.. تصرف مثير لنجل راغب علامة عندما رأى والدته ترقص في حفل خاص!

أماني الغامدي(صدى):

ظهر الفنان اللبناني راغب علامة خلال مقطع فيديو شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفل خاص، حضره أصدقائه المقربون منه وزوجته ونجله خالد علامة.

وبين الفيديو لحظة قيام زوجة الفنان اللبناني بالرقص على أغنية ” اللى باعنا خسر دلعنا ” ، ليفاجأ راغب بتدخل ابنه خالد سريعًا لمنع والدته من الاستمرار في الرقص.

وقام نجل الفنان راغب علامة باحتضان والدته وإبعادها عن أعين المتواجدين ، في موقف آثار إعجاب المتواجدين.

ودخل الفنان اللبناني راغب علامة في نوبة من الضحك إزاء ما فعله نجله مع والدته، وأبدى إعجابه الشديد بموقف خالد تجاه والدته وغيرته عليها، مقدمًا له التحية أمام الجميع تعبيرًا عن إعجابه بموقفه الرجولي.