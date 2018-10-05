الزعاقي يتلقى شكر وتقدير من الاميرة خلود بنت خالد خلال مشاركته بفعاليات اليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

كرّمت صاحبة السمو الملكي الاميرة خلود بنت خالد بن ناصر ال سعود

الاستاذ احمد بن عبدالعزيز الزعاقي مدير العلاقات العامة والاعلام بمستشفى الملك سلمان بالرياض خلال مشاركته في احتفالات اليوم الوطني الـ 88 .

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني والمقام بمستشفى الملك سلمان بالتعاون مع فريق الخلود التطوعي والتي أقيمت فعالية بقاعة المحاضرات الكبرى

وعبر الزعاقي عن شكره وتقديره لصاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد لهذا التكريم مشدداً على أهمية هذه المشاركات والتي تهدف إلى تعزيز حس الانتماء والولاء لهذا الوطن المعطاء

وتتعدى مفهوم الاحتفال إلى مفهوم الثقافة الوطنية التي يجب نشرها بين الأجيال الناشئة والمجتمع ككل.