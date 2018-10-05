بالفيديو.. فتاة كاملة الأوصاف ترفض الزواج.. والمبرر صادم
أكدت شابة لبنانية أنها ترفض الزواج وذلك بسبب جمالها، مبينة أنها ترى نفسها كاملة الأوصاف.
جاء ذلك خلال استضافة الفتاة وتدعى ” ساندي ” من قبل الإعلامي اللبناني مالك مكتبي في برنامجه ” أحمر بالخط العريض ” ، في حلقة عن الجمال ومعاييره.
واستهل مكتبي الحوار مع الشابة اللبنانية، بقراءة دراسة عن الجمال أجرتها جامعة ” هارفرد ” الأميركية، فبيّنت نتائجها أن 29% من النساء يعتبرن أنهن ” عاديات الجمال ” ، فعلّقت قائلةً بأنها ترى نفسها ” جميلة جداً وكاملة الأوصاف ” ، مضيفة أن لا اكثر من 2% من الناس قدر لا يرونها جميلة.
ووجه لها الاعلامي سؤالا حول كونها مرتبطة، فأجابت بالنفي، قائلةً: ” لا ارتبط لأني جميلة ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11502 ] نشر منذ 1 ساعة
بُكــــره تِنـــــــدَم يا جمـــــيل .😂😁.
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1347 ] نشر منذ 55 دقيقة
كاملة الأوصاف ؟
الله يرد لك عقلك .
عبدالله[ عدد التعليقات: 1076 ] نشر منذ 10 دقائق
رموش اصطناعيه وشعر صبغه ومكياج طافح ونفسيه خايسه وما تعرف تتكلم وشايفه نفسها، وفوق كذا تقول انها كاملة الاوصاف؟ هذي لو تقلبها وتشوف تاريخ الصلاحيه تلاقيه منتهي.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1076 ] نشر منذ 7 دقائق
والشي الثاني انو مثل هذي البرامج تجيب ناس يختلقوا قصة معينه علشان الاثاره واستمرار المشاهدات.