اتحاد الكرة يكشف قائمة أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إنفوجراف يتضمن قائمة أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

وأوضحت قائمة ” الاتحاد ” ، أن حكام مباراة ناديا الشباب والتعاون هم حكم ساحة ” دامير سكومينا ” ، وحكم مساعد ” ماتي زونيك ” و ” جور بربروتنيك ” ، والحكم الرابع البحريني ” عيسى عبدالله ” ، وحكم الفيديو النرويجي ” سيفين موين “.

وأشار ” الاتحاد ” ، إلى أن حكام مباراة نادي ” أحد والباطن ” هم: ” توماسز ميسيال، مارسين بروكوفسكي ، داويد جوليس ، وإيغور باجاك ” وحكم الفيديو ” زبيغينو دوبرينين ” ، وحكام مباراة ” الأهلي والفيصلي ” الأتي أسمائهم ” بول فان بويكول، تشارلز شواب، جوست فان زويلين ، استفان كوفاكس ” وحكم الفيديو ” بافل كرالوفيتش ” .

وأوضح ” الاتحاد ” ، أن حكام مباراة نادي النصر والحزم ” هم : ” مارك كلاتنبيرغ، وريتشارد ستوري، ستيفن بيل، محمد جمال ” وحكم الفيديو ” سيمون لي إيفانز ” .