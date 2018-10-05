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رئيس النصر: إطلاق 4 قنوات للأندية خطوة سترفع قيمة الأندية السعودية

رئيس النصر: إطلاق 4 قنوات للأندية خطوة سترفع قيمة الأندية السعودية
نواف السالم(صدى):

علّق رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، على قرار معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بإنشاء 4 قنوات فضائية خاصة لأندية الهلال، النصر، الاتحاد و الأهلي في الموسم المقبل.

وقال رئيس النصر في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” : ” إطلاق أربعة قنوات للأندية خطوة مهمة لتعزيز مهنية الإعلام الرياضي وسترفع قيمة الأندية السعودية ” .

وأضاف : ” هذا الإعلان كانت أمنية الشارع الرياضي وستتحقق على يد أخي تركي آل الشيخ الذي يعمل بجد لتطوير رياضتنا، وبإذن الله قناتنا ستحقق طموحات جماهير العالمي ” .

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد اجتمع مع مسئولين في بنوك سعودية كبيرة من أجل بحث خطة استثمارية ضخمة في الرياضة السعودية، وذلك في مقر إقامته بنيويورك.
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