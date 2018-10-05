إحباط محاولة تهريب 30 بلاطة حشيش في بيشة
تمكنت دوريات الأمن في بيشة، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب ٣٠ بلاطة حشيش، كان أحد المهربين ينوي إيصالها لمنطقة الرياض.
ومن جانبها كشفت ” مصادر خاصة ” ، أن دوريات الأمن استوقفت سيارة يقودها مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، على طريق ” بيشة-الرين ” وبتفتيشها عُثر بداخلها على ٣٠ بلاطة حشيش تزن مايقارب ٢٧ كجم .
وأشارت ” المصادر ” ، إلى أنه عُثر أيضًا على ١٣ حبة كبتاجون مخدر، وقطعة صغيرة من الحشيش تزن ٥٨ جرام ، لافتة إلى أنه تم تسليم المهرب والسيارة والمضبوطات للجهات المختصة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11502 ] نشر منذ 52 دقيقة
قــواهــــــم الله وبارك فيــــهم .👍.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55357 ] نشر منذ 19 دقيقة
مزبن الجاني بإنتظاره ,,