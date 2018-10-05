إحباط محاولة تهريب 30 بلاطة حشيش في بيشة

ابها (صدى):

تمكنت دوريات الأمن في بيشة، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب ٣٠ بلاطة حشيش، كان أحد المهربين ينوي إيصالها لمنطقة الرياض.

ومن جانبها كشفت ” مصادر خاصة ” ، أن دوريات الأمن استوقفت سيارة يقودها مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، على طريق ” بيشة-الرين ” وبتفتيشها عُثر بداخلها على ٣٠ بلاطة حشيش تزن مايقارب ٢٧ كجم .

وأشارت ” المصادر ” ، إلى أنه عُثر أيضًا على ١٣ حبة كبتاجون مخدر، وقطعة صغيرة من الحشيش تزن ٥٨ جرام ، لافتة إلى أنه تم تسليم المهرب والسيارة والمضبوطات للجهات المختصة.