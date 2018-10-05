جيسوس: مباراة السوبر السعودي المصري مفتوحة الاحتمال ونسعى لتحقيق البطولة

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب نادي الهلال، جورجي جيسوس، أن الهلال ناد كبير والجميع يعلم ذلك، مضيفًا أن كل بطولة يشارك فيها يسعى إلى تحقيقها.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة للحديث عن مباراة السوبر السعودي المصري، إلى أن الهلال يخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، كما أن منظومة عمل الهلال تعمل على تحقيق البطولة، مؤكدًا أنهم استعدوا بشكل متميز لكي يظهر اللاعب بمستوى مختلف غدًا السبت.

وأوضح أن معالي المستشار تركي آل الشيخ يسعى إلى تطوير وتنفيذ كل فكرة تسهم في الارتقاء بالكرة السعودية، مضيفًا أن مباراة الغد مفتوحة الاحتمالات كون الزعيم سيواجه منافسًا قويًا وجاهزًا.