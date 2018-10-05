الجهات الأمنية تكشف لغز سلاح بداخل سيارة ” أوبر “

نايف السالم(صدى):

توصلت الجهات الأمنية بشرطة ” أبحر ” ، إلى أن قطعة السلاح المخبأة بالمقعد الخلفي لسيارة تعمل في النقل ضمن خدمة ” أوبر ” ، ما هي إلا لعبة أطفال.

وكانت الجهات الأمنية بجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد بالاشتباه في وجود سلاح ناري من نوع الرشاش مخبّأ في المقعد الخلفي للسيارة، وذلك من قبل مواطنتين اكتشفتا الأمر عند استقلالهما سيارة تعمل في أوبر.

وأصدر الجهات الأمنية تعميمًا بمواصفات السيارة، وبعد التوصل إليها وقائدها عن طريق رقم جواله، تبيّن أن السيارة يقودها مواطن وأن السلاح المشتبه به ما هو إلا لعبة أطفال وقد تم تحرير محضر إلحاقي.