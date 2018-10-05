تعليم قرطبة يختتم البطولة الرياضية رفق في تنس الطاولة

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

بحضور مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني وبعض القيادات الرياضية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبعض مسؤولي الهيئة العامة للرياضة اختتمت البطولة الرياضية في كرة الطاولة (رفق) للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي والبالغ عددها 100 مدرسة ومنشأة تعليمية تحت إشراف نخبة من الرياضيين من ذوي التخصص الرياضي ، وقال المشرف التربوي ناصر الحربي أن انطلاق هذه البطولة تأتي ضمن الأنشطة والبرامج الرياضية والخطط التي تنفذها وزارة التعليم وإدارة تعليم الرياض.

وأضاف ” الحربي ” أن الهدف من هذه البطولة هو معرفة مستويات طلاب المدارس الرياضية واختيار الخامة الجيدة من الطلاب الذين سيمثلون المنتخبات الوطنية مستقبلاً وأن يخدموا وطنهم في المحافل الرياضية الداخلية والخارجية، مشيراً أن مكتب التعليم بقرطبة يقدم كافة البرامج والأنشطة الرياضية حسب جدولة زمنية مدروسة من خلال تنفيذ جميع الأنشطة الرياضية على مدار العام الدراسي.

من جانبه أوضح المنسق للبطولة سلطان الحربي أن البطولة تأتي في سياق الاستعداد لإقامة بطولات رياضية آخرى مثل بطولة كرة القدم والطائرة والسلة واليد لمدارس شرق الرياض خلال الفترة المقبلة ، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني في تسهيل الصعوبات والعوائق التي تواجه كافة المدارس في المشاركات الرياضية والحرص الشديد على المشاركات الرياضية من قبل طلاب المدارس في شرق الرياض .

وكرم مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني المدارس المشاركة والحاصلة على المراكز الأولى في ختام بطولة كرة الطاولة في جميع المراحل التعليمية الثلاث، يذكر أن طلاب مدارس شرق الرياض التابعة لتعليم قرطبة حققوا العام الماضي مراكز متقدمة في البطولات الرياضية على مستوى منطقة الرياض التعليمية فيما اختير مجموعة من الطلاب المتميزين كلاعبين رياضيين في المنتخبات الوطنية السعودية .