الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق غداً

علي القحطاني (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غدا أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشمال المملكة كذلك على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان ، عسير تشمل الاجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات الباحة والطائف .

وأورد التقرير أنه يتوقع أن يسود الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الاجزاء الساحلية الغربية للمملكة .